Проиранская милиция превращается в «шакалов войны»

Основная часть проиранских войск покинула территорию Сирии после падения режима Башара Асада. По разным оценкам численность проиранских прокси, находившихся в Сирии, составляла от 80 до 100 тысяч человек. И теперь, после падения Башара Асада, большая часть их ушли в Ирак, часть в Ливан, а часть – успела добежать аж до Ирана. Судьба их некоторое время была неясна, впрочем – эта неясность была недолгой. И тут на днях поступила информация, что иранский верховный лидер Али Хаменеи призвал премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани выступить против «незаконного» присутствия Соединенных Штатов в Ираке. Не забыв многозначительно упомянуть и этих самых своих прокси: «Иракское подразделение народной мобилизации является одним из важных компонентов власти в Ираке, и необходимо предпринять эффективные шаги для его дальнейшего укрепления и максимального усиления».

Иными словами – американцы, присутствие которых обеспечивает все же некоторую стабильность Ирака, должны страну покинуть, а иранских прокси Багдад должен за свой счет вооружить, обуть, одеть – и интегрировать в собственные силы безопасности. Причем без всяких гарантий со стороны Тегерана, что эти подразделения перейдут в полное подчинение иракского правительства. Такое вот незатейливое предложение. В котором прекрасно все – и в первую очередь то, что фактически прямым текстом Багдаду предложено стать базой для деятельности проиранских формирований, управлять которой будут извне. Причем военная ценность этих формирований – весьма и весьма сомнительна. Поскольку иранские прокси, за редким исключением, это не про войну, а про карательные операции с плохо вооруженным, а еще лучше – и вовсе безоружным противником, не имеющим централизованного командования. Да к тому же – они совершенно недисциплинированны, плохо управляемы, и более заинтересованы в конфликтах между собой за «кормовую базу», то есть зоны, с которых собирают дань, чем в операциях против серьезного противника. Не буду отрицать – в свое время в борьбе с ИГИЛ они были достаточно неплохи. Но то время давно ушло, причем ушло не одно, а забрав с собой их мотивацию и боевые качества. Теперь это не военная сила в классическом понимании, а набор банд, главное для которых – отжать для себя кусок «кормовой базы» и эксплуатировать его. А больше они ничего не умеют – и не хотят.