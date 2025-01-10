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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Украинцы ударили по пункту управления россиян

19:14 245

В пятницу, 10 января, ВСУ нанесли удар по пункту управления 3-го армейского корпуса российских вооруженных сил в городе Светлодарск Донецкой области, который находится под контролем РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В течение этой недели Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что «были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения».

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что «в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина», еще четверо жителей получили ранения.

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