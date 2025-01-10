Суд освободил Трампа от наказания
Суд в США вынес избранному президенту США Дональду Трампу приговор в виде «безусловного освобождения», передает CNN.
Приговор касается обвинений по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.