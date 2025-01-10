Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Николас Мадуро на церемонии инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы принес присягу на Конституции страны и вступил в должность президента третий раз подряд. Срок его полномочий завершится в 2031 году.

«Клянусь во имя народа Венесуэлы и перед этой Конституцией, что исполню все заветы, все мои обязательства в соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы»,— сказал Мадуро на церемонии.

Впервые он занял пост главы государства в 2013 году.

В связи с инаугурацией в Каракасе усилили меры безопасности, центр перекрыли для проезда транспорта отрядами полиции и нацгвардии. Здание парламента патрулируют сотрудники военной контрразведки. Оппозиция, накануне проводившая протесты с участием нескольких сотен человек, призывала протестовать в день вступления Николаса Мадуро в должность президента.

Оппозиция и ее сторонники заявляют, что состоявшиеся 28 июля президентские выборы были сфальсифицированы. По официальным данным, Мадуро набрал 51,95% голосов, его соперник Эдмундо Гонсалес — 43,18%. В том же месяце несогласные с результатами устраивали протесты в Каракасе и других городах, произошли столкновения с правоохранителями.