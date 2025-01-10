Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США

Минфин США включил в антироссийский санкционный список руководителей нефтегазовых компаний.

В сообщении американского министерства отмечается, что в SDN List попали: Вадим Воробьев (глава «ЛУКОЙЛ», Александр Дюков (глава «Газпром нефти», Наиль Маганов («Татнефть»), Сергей Кудряшов («Зарубежнефть»), Владимир Чернов («Башнефть»).

Кроме того, к перечисленным лицам добавлен Юсуф Алекперов, сын основателя и крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Он указан как совладелец нефтесервисной компании «Вэллтех».