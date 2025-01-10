Сколько Армения готова заплатить за открытие Зангезурского коридора?

Как известно, в последние дни вопрос открытия Зангезурского коридора приобрел особую актуальность. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью для местных телеканалов, коридор обязательно будет открыт, и «чем раньше армянская сторона это поймет, тем будет лучше для нее». Глава азербайджанского государства дал ясно понять, что Армения не должна препятствовать созданию прямого наземного сообщения между Турцией и Азербайджаном. «Почему мы должны ездить в Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, другими путями? – спросил, в частности, глава государства. - У нас должна быть прямая связь, и эта связь не ставит под сомнение суверенитет Армении. Они просто обязаны выполнить положения Заявления от 10 ноября. Там все отчетливо указано. Уже более четырех лет мы проявляем терпение. Уже более четырех лет мы хотим, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров. Сколько мы должны ждать и почему должны ждать? То есть они должны все это учесть. Я сказал один раз: им не следует нас нервировать, и они должны понять, что здесь право голоса принадлежит нам».

В ответ на предупреждение президента Азербайджана глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван еще в октябре прошлого года на встрече в Казани представил Баку подробное предложение об открытии железной дороги Араздейян – Ордубад – Мегри - Зангилан. По его словам, азербайджанская сторона «по крайней мере, неофициально» отнеслась к этому предложению положительно, но официального ответа от Баку пока не поступало. Министр также отметил, что армянская сторона готова «в любой момент предпринять более практические шаги» по открытию железной дороги. В армянском предложении, некоторые детали которого уже известны, речь идет о введении упрощенного таможенно-пограничного режима для перевозки грузов по Зангезурскому коридору. Имеется в виду, что информация о провозимых грузах будет предварительно передаваться между сторонами посредством электронной системы, что обеспечит их беспрепятственную транспортировку. Вчера министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян сообщил журналистам, что технико-экономические исследования по восстановлению 40-километрового отрезка железной дороги Араздейян – Ордубад – Мегри - Зангилан продолжаются, хотя окончательных результатов пока нет. «Поскольку мы еще не получили от азербайджанской стороны ответа на наше предложение, я не хочу давать более детальные комментарии», - ответил Худатян на вопрос журналистов.

Напомним, что в 2021 году Армения заявляла, что на восстановление железной дороги через Зангезур ей может потребоваться около 250 миллионов долларов. Тогда же, поскольку на трехсторонних переговорах с участием России были достигнуты предварительные договоренности об открытии коридора, обсуждались возможности получить на эти цели кредит от международных финансовых институтов. Но позднее Армения отказалась от идеи военного контроля России над Зангезурским коридором и вышла из всех переговоров, проводимых с участием Москвы, включая обсуждения вопросов мирного соглашения и делимитации границ. Сегодня же к обсуждениям по Зангезурскому коридору более активно подключилась Турция, которой восстановление железной дороги Араздейян – Ордубад – Мегри - Зангилан обеспечит прямое наземное сообщение с Азербайджаном через Нахчыван и Армению, а в более широком контексте эта дорога станет частью Срединного (Транскаспийского транспортного) коридора, стратегическое значение которого за последние годы резко возросло.