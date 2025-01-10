Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»

Об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы в транспортной сфере в 2024 году и запланированным на 2025 год проектам.

Замминистра отметил, что для содержания велосипедов и скутеров требуются определенные затраты — на закупку, безопасное хранение, ремонт, обслуживание и т. д., хотя в настоящее время услуги по их аренде предоставляются за очень небольшую плату:

«Сумма, выплачиваемая за аренду скутера в течение нескольких лет, не покроет его стоимость. Эта услуга продуманно предоставляется в такой форме для удобства пользователей. Было бы неправильно ожидать интереса к велосипедам и скутерам в то время, когда не было разветвленной сети полос для их движения, удобных пунктов и служб аренды. В текущих условиях мы отслеживаем показатели использования велосипедов и самокатов, и с каждым месяцем отмечается рост числа их использования. Мы не считаем работу в этом направлении завершенной».

Рахман Гумматов отметил, что каждая осуществляемая работа является частью продуманного долгосрочного плана: «Уверены, что со временем мы добьемся увеличения количества скутеров и велосипедов. Потому что это неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры современных городов. Растущий интерес к велосипедам и скутерам соответствует средним мировым показателям. В нынешних условиях наша главная задача — расширить сеть полос и инфраструктуру для пользования самокатами и велосипедами, а также создать условия для формирования этих привычек у граждан».