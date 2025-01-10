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Университеты и научные заведения Германии и Австрии уходят из соцсети Маска

20:53 111

Свободный университет Берлина, высшие учебные заведения и научные институты Гейдельберга, Мюнстера, Кельна, Ахена и десятков других городов решили удалить свои учетные записи из соцсети Х и перейти на другие платформы. 

В их заявлении в пятницу, 10 января, говорится, что ориентация платформы, контролируемой американским миллиардером Илоном Маском, несовместима с их основными ценностями, такими как «космополитизм, научная честность, прозрачность и демократический дискурс».

Инициатором скоординированных действий стал университет Дюссельдорфа. К акции также присоединились вузы Австрии, пишет «Радио Свобода».

Как утверждают представители образовательно-исследовательских учреждений, главное направление дискурса в соцсети Маска противоречит открытости миру и научной целостности. По мнению участников акции, «усиление алгоритмов для поддержки правопопулистских постов и для ограничения публикаций другого содержания» сделали использование платформы Х неприемлемым.

Ранее Маск опубликовал на своей платформе призывы к поддержке ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и интервью с её лидером Алис Вайдель. Журналисты обратили внимание, что Маск и Вайдель высказали многочисленные не подкрепленные фактами утверждения о Третьем рейхе и миграции.

Ранее об уходе из Х объявили Федеральный верховный суд Германии, крупный профсоюз Verdi и ряд других организаций.

Уже через неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США британская газета The Guardian объявила, что больше не будет публиковать свои посты в X, где у нее было около 27 млн подписчиков. Из этой соцсети также ушли многие знаменитости и бренды, в том числе писатель Стивен Кинг, дом моды Balenciaga, ведущий CNN Дон Лемон, комик Грег Дэвис и модель Джиджи Хадид.

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