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$25 млн за информацию о Мадуро: «подарок» американцев к инаугурации

21:16 967

Госдепартамент США увеличил размер вознаграждения за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратника Диосдадо Кабельо, до $25 млн, сообщил Минфин США.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес после церемонии инаугурации

«Госдеп увеличивает до $25 млн вознаграждение за информацию, которая позволит арестовать или вынести приговор Мадуро, а также Диосдадо Кабельо», - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Кроме того, Госдепартамент вводит вознаграждение в $15 млн за информацию о министре обороны Венесуэлы Владимире Падрино Лопесе.

Также Госдепартамент объявил о новых визовых ограничениях «в отношении лиц, связанных с Мадуро, которые несут ответственность за подрыв электоральных процессов и за репрессии».

«Минфин США объявляет о введении новых персональных санкций в отношении восьми связанных с Мадуро должностных лиц, которые руководят ключевыми ведомствами в сфере экономики и безопасности», - заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен ограничительным мерам Вашингтона против Каракаса. В их числе президент PDVSA, министр транспорта республики, руководитель авиакомпании Conviasa. Как уточнил сотрудник, США принимают эти меры совместно с Канадой, странами ЕС и Великобританией.

Отметим, что в пятницу, 10 января, Николас Мадуро на церемонии инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы принес присягу на Конституции страны и вступил в должность президента третий раз подряд. Срок его полномочий завершится в 2031 году.

В конце ноября 2024 года США ввели санкции против 21 венесуэльского чиновника, обвинив их в проведении репрессий после президентских выборов в Венесуэле.

28 июля прошлого года в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

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