Массовое строительство бомбоубежищ в Норвегии

Правительство столицы Норвегии Осло пытается восстановить отмененное почти тридцать лет назад требование по строительству бомбоубежищ в новых зданиях и сделать его вновь обязательным. Эта норма должна войти в новый план гражданской обороны страны, пишет Bloomberg.

Устройство укрытий в зданиях является частью комплекса мер по повышению устойчивости гражданского общества к кризисным ситуациям на фоне российского вторжения в Украину, сказано в опубликованном в пятницу докладе о «полной готовности».

Отмечается, что решение о приостановке обязательного строительства бомбоубежищ во всех новых зданиях площадью более 1000 кв. метров было принято в 1998 году. Следствием этого шага стало то, что в Норвегии за 27 лет не было построено ни одного нового бомбоубежища.

В документе сказано, что существующие бомбоубежища охватывают около 45% населения Норвегии, в то время как в Финляндии этот показатель составляет 90%, в Дании — 80%, а в Швеции — 70%. Усилия Норвегии отвечают тенденции по подготовке стран региона к потенциальным кризисам — не только военного характера, но и стихийным бедствиям и кибератакам, — в том числе путем создания запасов на случай чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости финансовых систем.