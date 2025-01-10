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«Турецкие авиалинии» отказываются от рейсов в Казань

10 января 2025, 22:37 895

Авиакомпания Turkish Airlines изменила расписание рейсов между Стамбулом и Казанью, пишут российские СМИ.

Согласно сообщению, количество вылетов осталось прежним – 7 в неделю, но раньше половина разворотных рейсов приходилась на раннее утро. Теперь все самолеты турецкой авиакомпании будут прилетать в Татарстан поздним вечером и спустя час, ближе к полуночи, отправляться в Турцию. Такой график запланирован до конца января.

С чем связаны изменения, авиакомпания не уточняет.

Напомним, накануне авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила, что в связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку на неопределенное время.

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