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Гренландцы не хотят ни Данию, ни США

10 января 2025, 22:47 783

Гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что Гренландия – самоуправляемая территория Дании – не должна принадлежать ни Дании, ни США.

«Мы не хотим быть датчанами или американцами, мы хотим быть гренландцами. Статус-кво более не вариант. Нам надо найти другой путь», - приводит Financial Times его слова с пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Гренландский премьер Муте Эгеде

Эгеде, которому весной предстоят всеобщие выборы, отметил, что еще не говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее изъявил желание включить Гренландию в состав США. Он добавил, что готов к началу диалога на эту тему. В то же время премьер приветствовал новые партнерства в сфере разработки горнорудных богатств острова, упомянул, что Нуук уже ведет диалог с Копенгагеном и Вашингтоном о добыче в будущем «важнейших минералов».

В свою очередь Фредериксен назвала «законным и понятным» стремление Гренландии к независимости, а интерес США к острову – «позитивным», добавив, что нужно развивать коммерческие связи, сотрудничество в сфере инвестиций в горнодобывающей промышленности. Однако премьер также выразила надежду на сохранение содружества Датского королевства, куда входят Гренландия и Фарерские острова. По ее словам, Копенгаген готов больше вкладывать в Гренландию, в том числе в развитие ключевой инфраструктуры вроде аэропортов.

Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

FT напоминает, что в Гренландии уже есть военная база США. Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Газета отмечает, что китайские компании хотели инвестировать в аэропорты и добычу полезных ископаемых в Гренландии, однако США и Дания помешали этим проектам.

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