USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?

10 января 2025, 23:10 1706

Как уже сообщалось, Иран установил новую РЛС загоризонтного обнаружения (OTH) в горах провинции Гилян недалеко от границы с Азербайджанской Республикой.

Издание Islamic World News пишет, что Иран установил новый загоризонтный радар Nazir для мониторинга северного воздушного пространства страны.

«Этот радар с дальностью действия 800 км может обнаруживать цели на высоте более 30 км. Он может идентифицировать различные цели, такие как беспилотники и крылатые ракеты», - пишет издание.

«С появлением этого радара все воздушное пространство над Азербайджаном, Арменией, значительной частью восточной Турции, большей частью Грузии, западным Туркменистаном, частью юго-западного Казахстана и Каспийским морем будет находиться под наблюдением ПВО Ирана», - говорится в публикации.

Зеленский назвал мечту Путина
Зеленский назвал мечту Путина
10 января 2025, 23:27 891
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
10 января 2025, 23:10 1707
Американцы поставили ультиматум Сербии
Американцы поставили ультиматум Сербии
10 января 2025, 22:12 2408
Байден перед своим уходом жестко бьет по России
Байден перед своим уходом жестко бьет по России обновлено 21:35
10 января 2025, 21:35 7994
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
10 января 2025, 20:46 1335
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны»
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны» котел под названием Ближний Восток
10 января 2025, 18:31 4545
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
10 января 2025, 20:10 3040
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение»
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение» обновлено 19:40
10 января 2025, 19:40 3187
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву обновлено 18:55
10 января 2025, 18:55 3749
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении все еще актуально
10 января 2025, 15:38 5010
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу главная тема
10 января 2025, 17:01 6972

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал мечту Путина
Зеленский назвал мечту Путина
10 января 2025, 23:27 891
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
10 января 2025, 23:10 1707
Американцы поставили ультиматум Сербии
Американцы поставили ультиматум Сербии
10 января 2025, 22:12 2408
Байден перед своим уходом жестко бьет по России
Байден перед своим уходом жестко бьет по России обновлено 21:35
10 января 2025, 21:35 7994
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
10 января 2025, 20:46 1335
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны»
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны» котел под названием Ближний Восток
10 января 2025, 18:31 4545
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
10 января 2025, 20:10 3040
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение»
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение» обновлено 19:40
10 января 2025, 19:40 3187
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву обновлено 18:55
10 января 2025, 18:55 3749
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении все еще актуально
10 января 2025, 15:38 5010
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу главная тема
10 января 2025, 17:01 6972
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться