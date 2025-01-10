Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?

Как уже сообщалось, Иран установил новую РЛС загоризонтного обнаружения (OTH) в горах провинции Гилян недалеко от границы с Азербайджанской Республикой.

Издание Islamic World News пишет, что Иран установил новый загоризонтный радар Nazir для мониторинга северного воздушного пространства страны.

«Этот радар с дальностью действия 800 км может обнаруживать цели на высоте более 30 км. Он может идентифицировать различные цели, такие как беспилотники и крылатые ракеты», - пишет издание.

«С появлением этого радара все воздушное пространство над Азербайджаном, Арменией, значительной частью восточной Турции, большей частью Грузии, западным Туркменистаном, частью юго-западного Казахстана и Каспийским морем будет находиться под наблюдением ПВО Ирана», - говорится в публикации.