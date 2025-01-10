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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Зеленский назвал мечту Путина

10 января 2025, 23:27 893

Для Украины важно, чтобы мир наступил, однако нужны «серьезные гарантии безопасности» для государства и Европы.

Так заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24.

«Для нас очень важно, чтобы пришел мир. Мы хотим мира больше всех. И это понятно, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем как о чем-то договариваться, очень важно, чтобы это были серьезные гарантии безопасности для Украины и для всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности – что Россия не вернется снова с агрессией, как это было после оккупации Крыма в 2014-м, а затем в 2015 годах», - сказал президент Украины.

Глава украинского государства заявил, что президент РФ Владимир Путин «хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью»: «Это факт. Это его (Путина – ред.) мечта. И не надо верить в другие сказки. Поэтому Украине надо дать такие гарантии безопасности, которые не дадут возможности ему снова прийти с войной. Это наша мечта – в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все».

Зеленский также поблагодарил администрацию уходящего президента США Джо Байдена и его лично за новые санкции против российских нефтегазодобывающих компаний. По его словам, «эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, так как нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран».

Ранее сообщалось, что в санкционном списке США оказались около 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором. Под рестрикции попали «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» «Полярный литий» и др.

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