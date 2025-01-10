В Газе убит оператор Anadolu

В секторе Газа в результате атаки израильских военных убит внештатный оператор агентства Anadolu Саид Абу Небхан. Об этом сообщает само агентство.

По его данным, израильские военные «окружили лагерь беженцев Аль-Джадид в районе Нусайрат в центральной части сектора Газа и начали обстреливать территорию, в которой находилось большое число журналистов».

На видеокадрах, снятых на месте происшествия, видно, как сотрудники гуманитарных организаций пытаются на носилках вынести раненого. Находившийся рядом Абу Небхан сопровождает раненого и ведет репортаж с места инцидента. В этот момент раздается выстрел. После Абу Небхан падает. Окружающие не могут подойти к нему, опасаясь попасть под пули израильской армии.

Позже официальное палестинское информагентство WAFA распространило информацию об убийстве 25-летнего Саида Абу Небхана.