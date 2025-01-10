USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

В Газе убит оператор Anadolu

10 января 2025, 23:41 304

В секторе Газа в результате атаки израильских военных убит внештатный оператор агентства Anadolu Саид Абу Небхан. Об этом сообщает само агентство.

По его данным, израильские военные «окружили лагерь беженцев Аль-Джадид в районе Нусайрат в центральной части сектора Газа и начали обстреливать территорию, в которой находилось большое число журналистов».

На видеокадрах, снятых на месте происшествия, видно, как сотрудники гуманитарных организаций пытаются на носилках вынести раненого. Находившийся рядом Абу Небхан сопровождает раненого и ведет репортаж с места инцидента. В этот момент раздается выстрел. После Абу Небхан падает. Окружающие не могут подойти к нему, опасаясь попасть под пули израильской армии.

Позже официальное палестинское информагентство WAFA распространило информацию об убийстве 25-летнего Саида Абу Небхана.

Зеленский назвал мечту Путина
Зеленский назвал мечту Путина
10 января 2025, 23:27 894
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
10 января 2025, 23:10 1713
Американцы поставили ультиматум Сербии
Американцы поставили ультиматум Сербии
10 января 2025, 22:12 2411
Байден перед своим уходом жестко бьет по России
Байден перед своим уходом жестко бьет по России обновлено 21:35
10 января 2025, 21:35 7995
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
10 января 2025, 20:46 1336
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны»
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны» котел под названием Ближний Восток
10 января 2025, 18:31 4547
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
10 января 2025, 20:10 3041
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение»
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение» обновлено 19:40
10 января 2025, 19:40 3188
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву обновлено 18:55
10 января 2025, 18:55 3750
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении все еще актуально
10 января 2025, 15:38 5011
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу главная тема
10 января 2025, 17:01 6973

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал мечту Путина
Зеленский назвал мечту Путина
10 января 2025, 23:27 894
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
Иран берет под контроль воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией?
10 января 2025, 23:10 1713
Американцы поставили ультиматум Сербии
Американцы поставили ультиматум Сербии
10 января 2025, 22:12 2411
Байден перед своим уходом жестко бьет по России
Байден перед своим уходом жестко бьет по России обновлено 21:35
10 января 2025, 21:35 7995
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
Замминистра: «Интерес к велосипедам и скутерам в Баку соответствует среднемировым показателям»
10 января 2025, 20:46 1336
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны»
Проиранская милиция превращается в «шакалов войны» котел под названием Ближний Восток
10 января 2025, 18:31 4547
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
Сын Вагита Алекперова в санкционном списке США
10 января 2025, 20:10 3041
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение»
Суд назначил Трампу «безусловное освобождение» обновлено 19:40
10 января 2025, 19:40 3188
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву
Израиль, США и Британия громят хуситов. Те бьют по Тель-Авиву обновлено 18:55
10 января 2025, 18:55 3750
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении все еще актуально
10 января 2025, 15:38 5011
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу
Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу главная тема
10 января 2025, 17:01 6973
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться