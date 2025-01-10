Канада готовится к торговой войне с США

Канада разрабатывает планы введения значительных пошлин на продукцию из США. Они будут введены, если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу установить 25%-ные пошлины на канадские товары. Об этом сообщает Bloomberg.

Помощники Трюдо обсуждали, стоит ли публично публиковать список потенциальных пошлин перед инаугурацией Трампа. Но все еще существует высокий уровень неопределенности относительно того, что Трамп на самом деле готов сделать, поэтому проект списка ответных мер может не обнародоваться, пока избранный президент не раскроет свой курс действий, говорят чиновники.

Этот список «выходит далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, на которые он ввел встречные тарифы во время спора 2018 года». Тогда торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились о пересмотренном региональном торговом соглашении.

«Ответ Канады будет зависеть от того, что на самом деле сделает Трамп после того, как вступит в должность. Прежде всего, администрация Трюдо все еще надеется избежать торговой войны и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США по безопасности границ», - заявил один из собеседников издания.