Бизнесмен сбежал из Азербайджана, чтобы не платить налоги. «Подельники» его кинули на два миллиона

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе расследования было установлено, что у строительной компании Бабали Бабазаде образовалась налоговая задолженность в размере 1 миллиона манатов. По этому поводу ему было направлено официальное письмо с требованием оплаты. Столкнувшись с данной проблемой, Бабазаде обратился за помощью к своему другу Арузу Алиеву.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Аруза Алиева и Эхтирама Керимова, обвиняемых в мошенничестве на 2 миллиона манатов в отношении сына бывшего главы исполнительной власти Зардабского и Мингячевирского районов Лютфали Бабаева.

Аруз Алиев, ранее работавший главным врачом в Uniklinika, посоветовал другу покинуть страну, чтобы избежать налоговых проблем. В сговоре со своим знакомым Эхтирамом Керимовым он помог сыну бывшего главы ИВ уехать в Турцию. Бабазаде выехал за границу и выдал Арузу Алиеву и Эхтираму Керимову генеральную доверенность на управление своим имуществом в Азербайджане. Впоследствии эти объекты были выставлены на продажу. Пока Бабазаде находился в Турции, один из его домов и коммерческий объект были проданы. Согласно обвинению, А.Алиев и Э.Керимов злоупотребили доверием Б.Бабазаде и присвоили имущество, продав его за 2 миллиона манатов. На основании жалобы Бабазаде А.Алиев и Э.Керимов были задержаны. Оба обвиняются по статье 178.4 («Мошенничество, причинившее значительный ущерб») Уголовного кодекса Азербайджана.

Обвиняемые отрицали свою вину, заявляя, что продали имущество по просьбе самого Бабазаде и отправили вырученные средства ему.

«Когда я был в Турции, мне понадобились деньги: Эхтирам отправил 30 тысяч манатов. Попросил оставшуюся сумму, но мне сказали, что денег нет. Я хочу знать: куда пропали 2 миллиона манатов?» — сказал в суде потерпевший.

В то же время Эхтирам Керимов обвинил Бабазаде во лжи, причем настолько эмоционально, что получил предупреждение от судьи.

«Я изучил записи в дневнике и спросил, можно ли хотя бы вернуть мой дом, — продолжил потерпевший. — Оказалось, что дома больше нет. То говорили, что 900 тысяч манатов пошли на налоги, то, что были оплачены штрафы. Но никаких доказательств этих слов нет. Когда я спросил, в каком нотариате проводилась сделка по продаже объекта, ответов не последовало. Хорошо, но где 570 тысяч манатов? Прошу ответить, кому и куда были переданы эти деньги. В итоге я остался ни с чем. У меня ничего нет, даже жить негде. Этот человек разрушил всю мою жизнь...»

Очередное заседание суда состоится 6 февраля.

Отметим, что Лютфали Бабаев занимал должность главы ИВ Мингячевира с 2005 по 2007 год, а затем Зардаба с 2007 по 2019 год. Его сын, Бабали Бабазаде, руководил азербайджанской компанией BLB.