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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Париж вызвал посла Ирана и предъявил «решительное требование»

01:12 283

Посол Ирана в Париже был в пятницу, 10 января, вызван во французский МИД, где ему предъявили «самое решительное требование» об освобождении граждан Франции, «удерживаемых в заложниках» иранскими властями.

«Их положение в унизительных условиях содержания невыносимо», - говорится в опубликованном на сайте ведомства коммюнике.

Ситуацию с французскими заключенными в министерстве сравнили с пытками.

В коммюнике содержится рекомендация французам не посещать Иран. Тем, кто уже находится в стране проездом, советуют немедленно покинуть иранскую территорию из-за «риска быть арестованными и подвергнутыми произвольному заключению».

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