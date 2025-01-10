Париж вызвал посла Ирана и предъявил «решительное требование»

Посол Ирана в Париже был в пятницу, 10 января, вызван во французский МИД, где ему предъявили «самое решительное требование» об освобождении граждан Франции, «удерживаемых в заложниках» иранскими властями.

«Их положение в унизительных условиях содержания невыносимо», - говорится в опубликованном на сайте ведомства коммюнике.

Ситуацию с французскими заключенными в министерстве сравнили с пытками.

В коммюнике содержится рекомендация французам не посещать Иран. Тем, кто уже находится в стране проездом, советуют немедленно покинуть иранскую территорию из-за «риска быть арестованными и подвергнутыми произвольному заключению».