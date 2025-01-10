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Джуд Лоу сыграет молодого Путина

01:24 769

Британский актер Джуд Лоу рассказал, что сыграет Владимира Путина в начале его политической карьеры в фильме «Кремлевский волшебник», который снимает французский режиссер Оливье Ассайас, пишет издание Deadline.

«Я говорю это с нерешительностью, потому что я еще не начал работать над фильмом. Я имею в виду, я начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, так что я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «О боже, что я сказал?» — цитирует актера Deadline.

О том, что Ассайас снимет политический триллер под названием «Кремлевский волшебник» по одноименному роману Джулиано да Эмполи, стало известно в мае 2024 года. Книга была написана в соавторстве с самим Ассайасом и Эммануэлем Каррером, чей роман «Лимонов» адаптировал для большого экрана режиссер Кирилл Серебренников.

Роман, опубликованный в феврале 2022 года, рассказывает историю молодого телепродюсера Вадима Баранова, начавшего свою карьеру в ранних 1990-х и ставшего политтехнологом «многообещающего сотрудника ФСБ» — Владимира Путина. Газета Le Monde писала, что прототипом Баранова стал Владислав Сурков, который работал в администрации президента РФ и в разное время был заместителем ее руководителя и помощником Путина.

В фильме «Кремлевский волшебник», кроме Джуда Лоу, также сыграют Пол Дано, Алисия Викандер, Том Старридж и Зак Галифианакис.

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