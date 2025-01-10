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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Уходящий Байден поговорил с Зеленским

01:36 526

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Об этом в пятницу, 10 января, в своем Telegram-канале написал украинский лидер.

Президент Украины сообщил, что поблагодарил Байдена за оказанную поддержку Украине во время развязанной Россией войны. Также лидеры двух стран обсудили детали нового санкционного пакета США по российской энергетике.

«Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и таким компаниям, как «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», - заявил Зеленский.

Зеленский и Байден также обсудили ситуацию на поле боя. В частности, речь шла об усилении украинского ПВО. Также Зеленский поблагодарил США за предоставленные системы Patriot.

«Президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и добьемся устойчивого мира для наших людей и страны», - подытожил Зеленский.

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