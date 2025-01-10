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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Десять тысяч военных на учениях НАТО

01:55 384

Порядка 10 тысяч военных из девяти стран НАТО примут участие в учениях Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, говорится в заявлении пресс-службы альянса.

Главной их целью станет отработка действий у границ России. «Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга», — говорится в заявлении блока.

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