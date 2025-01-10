Десять тысяч военных на учениях НАТО
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Порядка 10 тысяч военных из девяти стран НАТО примут участие в учениях Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, говорится в заявлении пресс-службы альянса.
Главной их целью станет отработка действий у границ России. «Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга», — говорится в заявлении блока.
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