Десять тысяч военных на учениях НАТО

Порядка 10 тысяч военных из девяти стран НАТО примут участие в учениях Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, говорится в заявлении пресс-службы альянса.

Главной их целью станет отработка действий у границ России. «Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга», — говорится в заявлении блока.