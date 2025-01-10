Сгорел и дом Окампо
Дом экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо в Малибу сгорел в результате лесных пожаров в Калифорнии.
«Мой дом в Малибу был уничтожен пожаром», — написал он в соцсети X, опубликовав соответствующую фотографию.
Луис Морено Окампо известен тем, что по заказу армянского лобби выступал с предвзятыми антиазербайджанскими отчетами.
Значительнаячасть южной Калифорнии, включая Лос-Анджелесскую агломерацию с населением почти 13 миллионов человек, с 7 января охвачена пожарами. Известно о десяти погибших, в зоне эвакуации оказались около 180 тысяч человек. Сгорели несколько престижных районов, в том числе дома многих знаменитостей.