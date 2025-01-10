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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Сгорел и дом Окампо

02:23 322

Дом экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо в Малибу сгорел в результате лесных пожаров в Калифорнии.

«Мой дом в Малибу был уничтожен пожаром», — написал он в соцсети X, опубликовав соответствующую фотографию.

Луис Морено Окампо известен тем, что по заказу армянского лобби выступал с предвзятыми антиазербайджанскими отчетами.

Значительнаячасть южной Калифорнии, включая Лос-Анджелесскую агломерацию с населением почти 13 миллионов человек, с 7 января охвачена пожарами. Известно о десяти погибших, в зоне эвакуации оказались около 180 тысяч человек. Сгорели несколько престижных районов, в том числе дома многих знаменитостей. 

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