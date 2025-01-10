В Конгрессе зарегистрирован акт о непризнании правительства «Грузинской мечты»
В Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект, запрещающий Штатам признавать «Грузинскую мечту» законным правительством Грузии.
Авторами документа являются республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн, передает грузинская служба «Радио Свобода».
Согласно опубликованным данным в законодательном бюллетене Конгресса, законопроект будет рассмотрен комитетом по иностранным делам и дополнительно юридическим комитетом.
«[Соединенные Штаты Америки] не должны признавать или нормализовать отношения с любым правительством Грузии, возглавляемым Бидзиной Иванишвили или его союзниками», — говорится в документе.
Законопроект признает Саломе Зурабишвили «единственным легитимным лидером Грузии» и называет выборы 26 октября «сфальсифицированными».
Ещё один пункт законодательного акта касается «восстановления Конституции Грузии», что подразумевает проведение «свободных и справедливых выборов».
Для принятия законопроекта требуется одобрение сначала Палаты представителей, затем Сената Конгресса США. На следующем этапе его должен подписать президент США.