В Конгрессе зарегистрирован акт о непризнании правительства «Грузинской мечты»

Согласно опубликованным данным в законодательном бюллетене Конгресса, законопроект будет рассмотрен комитетом по иностранным делам и дополнительно юридическим комитетом.

«[Соединенные Штаты Америки] не должны признавать или нормализовать отношения с любым правительством Грузии, возглавляемым Бидзиной Иванишвили или его союзниками», — говорится в документе.

Законопроект признает Саломе Зурабишвили «единственным легитимным лидером Грузии» и называет выборы 26 октября «сфальсифицированными».

Ещё один пункт законодательного акта касается «восстановления Конституции Грузии», что подразумевает проведение «свободных и справедливых выборов».

Для принятия законопроекта требуется одобрение сначала Палаты представителей, затем Сената Конгресса США. На следующем этапе его должен подписать президент США.