Беспилотники атакуют Новороссийск, Анапу, Крым, Воронеж...

Российские телеграм-каналы сообщают о налете украинских дронов на районы Анапы и Новороссийска на черноморском побережье Краснодарского края РФ.

В Анапе включили сирены воздушной тревоги, отсюда и из Новороссийска приходят сообщения о стрельбе ПВО.

Анапа и Новороссийск расположены в 40 километрах друг от друга. Новороссийск — главный российский торговый порт на Черном море. Туда также передислоцировалась большая часть российского Черноморского флота. В районе Анапы выходит в море газопровод «Турецкий поток».

Также крымские телеграм-каналы сообщают об атаке дронов на Крым, о работе ПВО в районе Джанкоя и взрыве в Керчи. Движение по Керченскому мосту перекрыто.

Беспилотники атаковали и Воронежскую область. Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в Воронеже и двух районах области, сообщил губернатор Александр Гусев.