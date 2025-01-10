О циркумцизии в Азербайджане

Как сообщили haqqin.az Госагентстве обязательного медстрахования, к основным медицинским показаниям к обрезанию являются такие часто встречающиеся воспалительные заболевания, как фимоз (сужение крайней плоти), парафимоз (сдавление крайнейплоти) и баланопостит. Обрезание также может быть проведено как профилактическая мера для снижения риска инфекций мочевыводящих путей, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и рака полового органа.

Считающая хирургической процедурой циркумцизия (обрезание) представляет собой удаление крайней плоти на половом органе. Процедура осуществляется по медицинским показаниям за счет обязательного медицинского страхования.

Операция осуществляется под местной или общей анестезией (седацией) в зависимости от возраста и общего состояния здоровья пациента. Процедура длится примерно 30 минут и в большинстве случаев в тот же день пациент может быть выписан домой. Отметим, что услуги анестезии, применяемые во время процедуры, покрываются обязательным медицинским страхованием.

Перед обрезанием следует пройти ряд медицинских обследований. Для оценки общего состояния здоровья проводится обследование квалифицированным врачом, дополнительно сдаются общий анализ крови и анализ на некоторые инфекционные заболевания, на коагулограмму (свертываемость крови). Также следует отметить, что обследование, лабораторные анализы перед указанной операцией, медикаменты и медицинские расходные, используемые во время операции, покрываются обязательным медицинским страхованием.

Для информации сообщаем, что за 6 месяцев текущего года в рамках обязательного медицинского страхования проведено более 15 тысяч операций по обрезанию.

Данная операция проводится за счет обязательного медицинского страхования по показанию врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, и в Научно-исследовательском педиатрическом институте имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения.