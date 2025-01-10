Имамоглу сможет полететь в Дамаск после Эрдогана
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Визит мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Дамаск отложен. Об этом пишет Yeni Şafak.
Сообщается, что после заявления Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию Турции, о намерении посетить Дамаск, губернатор сирийской столицы Махир Марван заявил, что «Имамоглу сможет посетить Дамаск только после визита Эрдогана».
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