Революция в образовании: Казахстан всем нам пример

В текущем году Казахстан планирует провести переговоры с одиннадцатью зарубежными вузами об открытии у себя их филиалов. В список Министерства науки и высшего образования республики входят Университет Миннесоты (США), филиал которого планируется открыть на базе Университета им. Байтурсынова, филиалы Университета Кардиффа (Великобритания) и Мастерской Лу Бань (КНР) на базе Академии логистики и транспорта Казахстана, филиал университета МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Гумилева и ряд других. Задача Астаны - создать на территории Казахстана научно-академический хаб, который позволит расширить оказание образовательных услуг для всей Центральной Азии, а также привлечь в страну наиболее значимые для экономики образовательные направления в рамках национальной программы "Болашак'", предоставляющей казахстанским студентам целевые гранты для обучения в зарубежных вузах.

Новая модель Токаева и Саясата В Астане уверены, что эта стратегия будет способствовать развитию новых сегментов экономики страны от промышленности (машиностроение и инженерные науки) и строительства новой магистральной инфраструктуры до атомной энергетики и экономики искусственного интеллекта (ИИ). На днях президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2.656 мест. Дом студентов, построенный в рамках государственно-частного партнерства, состоит из трех современных блоков, каждый из которых оборудован коворкинг-зонами, библиотеками, спортивными и коммерческими помещениями, которые создают максимально комфортные условия для проживания и учебы. Представляя новые образовательные объекты, министр науки и высшего образования Казахстана Нурбек Саясат доложил президенту страны общие параметры стратегии академического образовательного хаба. Анализируя элементы, из которых будет складываться новая модель управления высшим образованием Казахстана, следует выделить три направления деятельности.

Открытие филиалов зарубежных вузов В ближайшие три года Министерство науки и высшего образования Казахстана анонсирует открытие 27 филиалов зарубежных вузов. С сентября 2024 года уже начали работу семь образовательных структур, а по итогам последующих переговоров планируется открыть осенью 2025 года еще ряд филиалов. В опубликованном списке потенциальных филиалов нет ощущения перекосов или каких-то политических предпочтений. Скорее, выбор зарубежных вузов мотивирован запросами необходимых специальностей для казахстанской экономики, а также профессиональными рейтингами, которыми обладают те или иные зарубежные вузы. На разных стадиях находятся переговоры с филиалами российских университетов (МГИМО, Челябинский государственный университет), осенью прошлого года на базе Таразского регионального университета им. М. Дулати начал работу филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева. Также ведутся переговоры с двумя вузами КНР, в прошлом году на базе Астанинского международного университета открылся филиал Пекинского университета языков и культуры, на базе Казахского национального педагогического университета им. Абая - Университет Лотарингии, а на базе Алматинского энергетического и коммуникационного университета им. Гумарбека Даукеева - филиал Университета Анхальт (Германия).

В целом же, если взглянуть на весь анонсированный список филиалов, заметно, что ощутимо больше вузов из стран Азии, главным образом, за счёт Южной Кореи и Гонконга. Что, впрочем, закономерно для региона Центральной Азии. В текущем году в рамках стратегического партнерства будет реализовано 97 образовательных программ бакалавриата и 19 программ магистратуры. В результате казахстанские студенты смогут получать дипломы как отечественных, так и зарубежных вузов. Меры по обеспечению студентов комфортной инфраструктурой В прошлом году в Казахстане было введено в эксплуатацию 40 новых общежитий на 11.079 мест. Для страны с населением 20 миллионов человек такие цифры не могут не поражать. Тем более, что в Астане в наступившим году планируется ввести в строй ещё семь тысяч общежитий на 3.400 мест. Евразийский национальный университет, который посетил в начале января президент Токаев, располагает восемью студенческими домами общей вместимостью 4.280 мест. Кроме того, университет сотрудничает с восемью частными общежитиями. В этом году общее количество мест увеличится до 10 тысяч, что позволит полностью решить проблему жилья всех иногородних студентов, обучающихся в ведущем вузе Казахстана.

Развитие программы зарубежной подготовки студентов "Болашак" За время действия эта программа обеспечила обучение более чем 15 тысячам стипендиатов и подготовила почти 12 тысяч дипломированных специалистов. На эти цели из госбюджета Казахстана было выделено около 380 миллионов долларов. По условиям программы «Болашак», после получения академического образования выпускники должны отработать в Казахстане пять лет. Тем же из них, кто поедет работать в регионы страны, срок отработки сокращен до трех лет. Несмотря на определенную критику, которой подверглась эта программа, назвать ее «инструментом эмиграции» или «утечкой мозгов», просто язык не поворачивается - за весь период действия программы «Болашак» за рубежом остались только около 270 выпускников. Достаточно развернуто по этому поводу высказался в предновогоднем интервью для национальных телеканалов президент Токаев. "Сегодня многие молодые люди стремятся выехать за рубеж, чтобы получить там образование или сделать карьеру, - сказал глава Казахстана. - Это неизбежное следствие глобализации, поэтому относиться к данному явлению нужно с пониманием. Вот почему государство не только не препятствует, но и поощряет обучение граждан за рубежом... Считаю нормальным выезды молодых граждан для профессионального роста или ради более высокого заработка. Молодые люди не должны бояться сорваться с обжитого места, они должны быть мобильными... Находясь за границей, наши сограждане могут принести пользу Родине, популяризируя казахские традиции и культуру, способствуя укреплению репутации нашей страны. Ведь это тоже очень важная миссия - продвигать в мире бренд Казахстана". Сегодня правительство Казахстана выстраивает образовательную стратегию с упором на создание в стране новых профессий и расширение существующего кадрового потенциала. Напомним, что 2025 год объявлен в Казахстане "Годом рабочих профессий", а бюджет на 2025-2027 годы сохранил свою социальную направленность. Как и прежде, в нем предусмотрены значительные расходы на образование и социальные выплаты, что будет стимулировать молодежь со значительно большим интересом обращать внимание на вакансии в производственной сфере и в сфере высоких технологий.

Какие профессии наиболее востребованы правительством Казахстана? Во-первых, группой специальностей, связанных с цифровизацией коммерции и государственных услуг. Согласно рейтингу ООН, по развитию e-government Казахстан занял 24-е место в мире. Кроме того, казахские банки формируют собственные цифровые экосистемы, значительно упрощающие повседневную коммерческую практику граждан. И в этой сфере, как и в создании казахстанских онлайн торговых площадок, также нужны подготовленные специалисты. Второе направление – это экспорт казахстанских IT-услуг. Успешно функционирует Astana Hub – технопарк, объединяющий свыше полутора тысяч участников, треть из которых – зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых "номадов". Во многом этот объясняется курсом правительства на превращение Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на всем пространстве Евразии.