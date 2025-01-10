Олега Бакинского и экс-замминистра Украины судят в Баку. А кто такой Захаренков?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как «Олег Бакинский», и сообвиняемого Кучера Константина Антоновича. Как сообщает haqqin.az, заседание прошло под председательством судьи Эльнура Нуриева. Если Олег Крапивин – широко известная личность, как в Киеве, так и в Баку, то о Кучере в Азербайджане услышали впервые.

63-летний Костaнтин Кучер ранее занимал должность замминистра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Является отцом восьми детей и с недавних пор проживает в Хатаинском районе Баку. Судья сообщил подсудимым, что им предоставлены услуги переводчика. Кучер попросил обеспечить его переводчиком с украинского языка, в то время как Олег Крапивин заявил, что ему переводчик вовсе не требуется: «Я бакинец, умею писать и читать на азербайджанском языке». В качестве потерпевших выступают ОАО «АвиаЗапчасть», ТОО «Промышленные Поставки Казахстан» и Валерий Николаевич Захаренков. Константин Кучер обвиняется по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана. Адвокат Эльшад Алиев заявил, что его подзащитный находится под стражей по абсурдным обвинениям и ходатайствовал об изменении меры пресечения с ареста на альтернативную, а также о проведении независимого аудита, чтобы разобраться в обязательствах по контрактам. Кроме того, он потребовал взять биологические образцы для экспертизы, чтобы установить, принадлежат ли его подзащитному следы, похожие на кровь на рубашке потерпевшего. Адвокат также попросил суд о возвращении дела на доследствие, объяснив это отсутствием доказательств.

Адвокат Олега Крапивина Хейранса Бабаева подала ходатайство о выделении дела ее подзащитного в отдельное производство и рассмотрении его в отдельном порядке. Она также потребовала заменить меру пресечения для Крапивина на домашний арест. Олег Крапивин поддержал ходатайство своего адвоката. «Я нахожусь здесь уже шесть месяцев. Хочу знать причину. Никого не бил, меня держат под стражей без причины», - заявил подсудимый. Гособвинитель Турал Ягубов и представитель потерпевшего Самир Исаев выступили против удовлетворения заявленных ходатайств. Суд, рассмотрев ходатайства, отказал в изменении меры пресечения с ареста на более мягкую и в выделении дела Крапивина в отдельное производство. Ходатайство о проведении биологической экспертизы оставлено без рассмотрения. Каковы же обстоятельства дела двух общественно значимых и довольно известных в двух странах деятелей? Накануне украинские СМИ сообщили, что против Крапивина выдвинуто еще одно обвинение, на сей раз, по статье 178.4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере). Но Хейранса Бабаева, адвокат Олега Крапивина, в интервью haqqin.az опровергла эти сообщения. По ее словам, Крапивин обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с насилием над потерпевшим либо с уничтожением или повреждением чужого имущества). Напомним, что один из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине был задержан в августе 2024 года Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджанской Республики на основании жалобы гражданина Российской Федерации. Haqqin.az удалось выяснить некоторые факты о происшествии, которое привело к аресту Олега Крапивина.