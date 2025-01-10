«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир

Под конец правления своей администрации Джо Байден, получивший прозвище «сонный Джо», словно спохватился и решил ударно (по его меркам) закончить каденцию, чтобы вписать себя в историю хотя бы не таким «лузером», как недавно скончавшийся президент Картер. Ну а заодно «нагадить» своему «заклятому оппоненту» Трампу. Например, на днях он запретил новые разработки месторождений нефти и газа на шельфе вдоль большинства береговых линий США. Явно же в пику Трампу, который обещал снизить цены на нефть, увеличив ее добычу. Теперь избранный президент, разумеется, грозит отменить запрет Байдена. Хотя, возможно, это будет непросто. Около 15% нефтедобычи в США приходится на федеральные морские участки (на которые и распространяется запрет), главным образом – в Мексиканском заливе. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт уже назвала действия Байдена «позорным решением, призванным осуществить политическую месть американскому народу, который дал президенту Трампу мандат на увеличение объемов бурения и снижение цен на газ».

Наибольшие же расхождения между нынешней и будущей администрацией пока (риторически во всяком случае) наблюдаются по украинскому вопросу. Байден еще в конце прошлого года – и тоже явно в расчете на эскалацию конфликта и с тем, чтобы затруднить миротворческие усилия Трампа – разрешил наносить удары американскими ракетами вглубь территории РФ. Также Белый дом обещал довести до Украины всю ранее одобренную Конгрессом помощь (в ноябре оставалось еще порядка 7,5 млрд долл.). И вот одобрен уже последний пакет – на 500 млн долл. Он включает в себя ракеты для ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля» и оборудование для использования Украиной истребителей F-16. Байден также должен был встретиться напоследок с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 января в Риме, однако Белый дом накануне отменил поездку из-за чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии. Всего за время своего правления администрация Байдена предоставила Украине более 65 миллиардов долларов только военной помощи. Другим направлением антироссийских действий уходящей администрации остаются санкции. Тут Байден решил закончить правление и вовсе ударно. В конце ноября им были одобрены санкции, которые очень болезненно ударили по российской финансовой системе (и рублю) и внешнеторговым расчетам Москвы, поскольку под них попал в том числе Газпромбанк, служивший основным «шлюзом» расчетов за энергоносители и не только их. Это привело одномоментно к обвалу рубля более чем на 15%. Теперь будет нанесен новый мощный удар – по нефтяной торговле Москвы и так называемому «теневому танкерному флоту», с помощью которого Россия пытается обходить санкции и торговать нефтью выше установленного санкционного потолка в 60 долларов за баррель. По предварительным оценкам, «прощальные санкции от Сонного Джо» могут оказаться одними из самых болезненных. Накануне пронесшиеся среди трейдеров слухи о содержании соответствующего документа Минфина США уже подняли мировые цены на нефть сразу на 3%. Под санкции попали около 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), а также страховщики судов крупнейшие российские компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые покрывают страховкой большую часть судов, поставляющих российскую нефть в Индию. Также под удар попадут несколько ведущих руководителей российской нефтяной отрасли. Все это может привести к серьезным перебоям в поставках российской нефти ее основным покупателям — Индии и Китаю.

России, как известно, удалось перенаправить поставки нефти из Европы в Азию после начала войны на Украине и введения Западом довольно жестких санкций в отношении российской топливно-энергетической отрасли. Российские компании, однако, отчасти адаптировались к новым условиям, закупив собственный танкерный флот (как правило, довольно старые суда) и страхуя их в России, а не через западные страховые компании. И до сих пор этот «теневой флот», как и российские нефтетрейдеры избегали самых жестких санкций США, поскольку та же администрация Байдена накануне выборов опасалась скачка нефтяных цен. Теперь не опасается, - пусть уже Трамп разгребает. Впрочем, в качестве ответного хода Москва может пойти на еще больший дисконт по ценам, опустив их ниже санкционного потолка в 60 долларов за баррель. В этом случае западные страховые компании и танкеры снова смогут иметь дело с российской нефтью. Также напоследок Байден решил еще больше ужесточить санкции против России в части доступа к новейшим чипам, заодно отрезав от их поставок Китай и те страны, которые использовались Москвой для обхода эмбарго. Белый дом планирует напоследок ввести дополнительные меры экспортного контроля, чтобы предотвратить попадание чипов, обеспечивающих работу искусственного интеллекта (ИИ), во враждебные страны, такие как Россия и Китай.