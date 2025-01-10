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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Россия захватила стратегически важный город Украины

10:08 2902

Российская армия захватила Курахово и продвинулась возле Андреевки, Соленого, Новоселки, утверждают аналитики украинского проекта Deep State.

Ранее сообщалось, что начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин назвал обстановку возле Купянска «очень сложной». 

Купянск — это важнейший логистический путь и центр Харьковской области, в том числе центр по снабжению подразделений ВСУ. Напомним, с 27 февраля 2022 года Купянск был захвачен российскими войсками. В сентябре этого же года армия Украины освободила город.

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10:00 5507
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