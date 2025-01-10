Россия захватила стратегически важный город Украины
Российская армия захватила Курахово и продвинулась возле Андреевки, Соленого, Новоселки, утверждают аналитики украинского проекта Deep State.
Ранее сообщалось, что начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин назвал обстановку возле Купянска «очень сложной».
Купянск — это важнейший логистический путь и центр Харьковской области, в том числе центр по снабжению подразделений ВСУ. Напомним, с 27 февраля 2022 года Купянск был захвачен российскими войсками. В сентябре этого же года армия Украины освободила город.