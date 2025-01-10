Возможен ли мир на условиях Путина?

Никакие переговоры Кремля с западными странами по окончанию войны в Украине на условиях российского президента Владимира Путина не могут стать залогом устойчивого мира. С такой констатацией выступили аналитики Института по изучению войны (ISW).

В обзоре отмечается, что Кремль подтвердил готовность вести переговоры по Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо «предварительных условий», но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

«Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на «готовность» Кремля вести переговоры с лидерами Запада», - отметили в ISW.

Вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил о проведении подготовки переговоров с Путиным. На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин «открыт к контактам». Песков повторил, что Кремль «сохраняет свою позицию по Украине, которую Путин четко определил в июне 2024 года».