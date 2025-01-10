США о создании новой базы в Сирии

США не создают новую военную базу в районе Кобани на севере Сирии и не планируют вести патрулирование совместно с курдскими формированиями. Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Она также прокомментировала сообщения о том, что американские и французские военные могут быть переброшены на север Сирии:

«Я не осведомлена о каких-либо совместных патрулях силами США, Франции и SDF, если вы имеете в виду это. Я не знаю ни о чем подобном», - сказала она. Сингх также заверила, что США не планируют менять численность своих сил в Сирии.

Ранее телеканал Al Hadath, со ссылкой на источники в SDF, сообщил, что на восточном берегу Евфрата в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) создается новая база США.