В России таджика променяли на индуса
Российский бизнес принял решение до последнего бороться за дешевый труд, меняя для этого географию потоков мигрантов. В частности – увеличивая их завоз из стран Индостана и Африки.
Трендом в России в предстоящие два года станет демография: сокращение рождаемости и дефицит рабочих рук, в первую очередь – низкоквалифицированных. И если с сокращением рождаемости российские власти ничего поделать не могут, не хотят россияне рожать, то за привлечение гастарбайтеров они намерены серьезно побороться.
Правда, сменив при этом тактику. Гастарбайтеры из государств Центральной Азии их больше не устраивают. Во-первых, поскольку далеко не все из них готовы работать за нынешнюю низкую зарплату в России. А во-вторых, в силу коррумпированности российских правоохранительных органов создают власти больше социальных проблем, чем ощутимых выгод.
Диаспоры из центральноазиатских республик и государств Закавказья, столкнувшись с повседневной реальностью административных органов российской власти, с легкостью их перемололи и перекупили, сумели преодолеть их прессинг и стать вполне себе параллельными «центрами силы». С которыми нужно договариваться – а подмять и подчинить себе никак не получилось, в силу их сплоченности.
Что российскую власть, с ее стремлением к монополии, в корне не устраивает. К тому же, они обросли серьезными связями в экономике, финансовой сфере – и просто прийти и обложить их налогом больше не получается, хотя такие попытки и делаются – и еще долго будут делаться – постоянно. К тому же, граждане постсоветского пространства научились быстро получать российское гражданство, для этого нужно только знать, в какой кабинет и сколько занести в плотном конверте. Что автоматически означает льготы и выплаты членам их семей, которые они привозят с собой, доступ к медицинским и образовательным услугам.
А прибыль, что у бизнеса, что у российской административной машины, она штука такая – сама себя не заработает. Значит, что? Правильно, нужно искать более послушный и управляемый контингент для эксплуатации. И коль спины у граждан постсоветского пространства для этих целей гнуться хуже - российский бизнес, с санкции Кремля, разумеется, начал искать наемную силу на других направлениях географии.
Вот что пишет авторитетный российский источник: «Одним из первых о планах привлечения работников из Индии год назад сообщил ритейлер «Магнит». Им (гражданам Индии - ред.) предлагали позиции в логистике. Весной 2024-го нанимать граждан республики стали текстильные фабрики в Саратове и Ростове. Летом кадровые компании отправили группы скаутов в Дели и Бангалор».
При этом отмечается: «Первыми их [граждан Индии – Д.Р.] начали привозить швейные производства, эти работники хорошо, качественно трудятся. Наниматели отмечают высокую степень их эффективности, что многих работодателей привлекает. А Индия, как ни крути, одна из самых больших стран по численности населения».
Что особенно приятно для российского бизнеса – индусы готовы работать за зарплаты ниже средних по России, 500-600 долларов, их рабочий день можно устанавливать в 10-12 часов. И при этом, текучка среди них гораздо меньше,чем среди представителей ближнего зарубежья. Что в принципе вполне логично – не в Дели же из Ростова и Саратова они побегут, расстояния не те. Да еще если у них паспорта отобрать. Они же поди и не в курсе, что в России крепостное право в 1861 году отменили. Опять же – к бытовым условиям не привередливы, на их кормежке можно сэкономить - просто идеальная рабочая сила, мечта «работодателя-плантатора».
Так что сфера их использования будет непрерывно расширяться. «Видим запросы на такие позиции, как комплектовщики, упаковщики, сортировщики, работники на птицефабрики и в целом сельского хозяйства», - с гордостью сообщает руководитель направления производственно-складского аутсорсинга компании Ancor Наталья Колесникова, которая уже наверняка получила вкусный бонус от своих работодателей за «креативность» этой идеи.
Проблема в том, что это – битва за дешевую рабочую силу – работает только на коротком промежутке, буквально – здесь и сейчас. В отраслях, где требуется много низкоквалифицированного труда - на складах, швейных фабриках, сезонных сельхозработах, стройках, подметании улиц и дорожных работах - она вполне может увенчаться успехом. Но – не более того.
А вот дефицит средне- и высококвалифицированных специалистов таким способом в страну не завезешь. Им надо платить больше, к чему российский бизнес совершенно не готов. И своим, россиянам, обладающим достаточным уровнем компетенции, он больше платить не собирается. Что означает как минимум две вещи: во-первых, специалисты-россияне из глубинки, с достаточным уровнем компетенции, выбрасываются на обочину. Во-вторых, профессионализм в российской экономке будет окончательно деградировать.
Но кого это в российской власти и бизнесе беспокоит? Прибыль извлекается исправно – а в остальном давно уже включен принцип «после нас хоть потоп». Будущее страны и ее перспективы – это, конечно, звучит красиво, но ведь в краткосрочной перспективе денег не приносит. А путинская Россия сегодня живет по принципу: «нам бы день простоять, да ночь продержаться».