В России таджика променяли на индуса

Российский бизнес принял решение до последнего бороться за дешевый труд, меняя для этого географию потоков мигрантов. В частности – увеличивая их завоз из стран Индостана и Африки.

Трендом в России в предстоящие два года станет демография: сокращение рождаемости и дефицит рабочих рук, в первую очередь – низкоквалифицированных. И если с сокращением рождаемости российские власти ничего поделать не могут, не хотят россияне рожать, то за привлечение гастарбайтеров они намерены серьезно побороться. Правда, сменив при этом тактику. Гастарбайтеры из государств Центральной Азии их больше не устраивают. Во-первых, поскольку далеко не все из них готовы работать за нынешнюю низкую зарплату в России. А во-вторых, в силу коррумпированности российских правоохранительных органов создают власти больше социальных проблем, чем ощутимых выгод. Диаспоры из центральноазиатских республик и государств Закавказья, столкнувшись с повседневной реальностью административных органов российской власти, с легкостью их перемололи и перекупили, сумели преодолеть их прессинг и стать вполне себе параллельными «центрами силы». С которыми нужно договариваться – а подмять и подчинить себе никак не получилось, в силу их сплоченности.

Что российскую власть, с ее стремлением к монополии, в корне не устраивает. К тому же, они обросли серьезными связями в экономике, финансовой сфере – и просто прийти и обложить их налогом больше не получается, хотя такие попытки и делаются – и еще долго будут делаться – постоянно. К тому же, граждане постсоветского пространства научились быстро получать российское гражданство, для этого нужно только знать, в какой кабинет и сколько занести в плотном конверте. Что автоматически означает льготы и выплаты членам их семей, которые они привозят с собой, доступ к медицинским и образовательным услугам. А прибыль, что у бизнеса, что у российской административной машины, она штука такая – сама себя не заработает. Значит, что? Правильно, нужно искать более послушный и управляемый контингент для эксплуатации. И коль спины у граждан постсоветского пространства для этих целей гнуться хуже - российский бизнес, с санкции Кремля, разумеется, начал искать наемную силу на других направлениях географии. Вот что пишет авторитетный российский источник: «Одним из первых о планах привлечения работников из Индии год назад сообщил ритейлер «Магнит». Им (гражданам Индии - ред.) предлагали позиции в логистике. Весной 2024-го нанимать граждан республики стали текстильные фабрики в Саратове и Ростове. Летом кадровые компании отправили группы скаутов в Дели и Бангалор».