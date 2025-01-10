Провалились в Сирии, переключились на Ливию

После событий в Сирии Москва сосредоточила своё внимание на Ливии, сообщают арабские СМИ. В подконтрольные Ливийской национальной армии регионы идёт активная переброска военного оборудования, включая системы ПВО, что потенциально позволит России создать на севере Африки «зону запрета доступа» по аналогии с Хмеймимом и Тартусом в Сирии, где идёт процесс «оптимизации» российского военного присутствия.

По мнению аналитиков, Москва всё активнее реализует свои интересы в африканском Сахеле в качестве противовеса влиянию здесь США и увядающему влиянию европейских стран, в частности Франции.