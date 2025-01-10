Армения готовится к роспуску Минской группы

Ереван рассматривает возможность обращения в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в Facebook.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал конструктивной идею президента Азербайджана Ильхама Алиева о роспуске Минской группы ОБСЕ. «Если конфликта нет, то какой смысл в существовании формата, занимающегося разрешением конфликтов», - заявил тогда армянский премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальные лица государства неоднократно заявляли о необходимости роспуска Минской группы ОБСЕ. 18 декабря в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву Ильхам Алиев назвал роспуск Минской группы одним из условий для подписания мирного договора с Ереваном.