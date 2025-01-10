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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Армения готовится к роспуску Минской группы

12:09 2218

Ереван рассматривает возможность обращения в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в Facebook.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал конструктивной идею президента Азербайджана Ильхама Алиева о роспуске Минской группы ОБСЕ. «Если конфликта нет, то какой смысл в существовании формата, занимающегося разрешением конфликтов», - заявил тогда армянский премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальные лица государства неоднократно заявляли о необходимости роспуска Минской группы ОБСЕ. 18 декабря в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву Ильхам Алиев назвал роспуск Минской группы одним из условий для подписания мирного договора с Ереваном.

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