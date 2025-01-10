Глава ЦРУ о слабости Ирана

Иран ослаблен и может попытаться заключить ядерную сделку, заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.

Бернс, ссылаясь на недавние региональные неудачи Тегерана, заявил, что Иран находится в слабом положении, что может подтолкнуть иранское правительство к участию в серьезных ядерных переговорах.

Он заявил, что в настоящее время приоритетом Ирана является обеспечение своего выживания.

«За последние шесть-семь месяцев стратегическое положение Ирана существенно ухудшилось. Два провалившихся ракетных удара по Израилю, поражение его важнейшей марионеточной силы — «Хезболлы» и ослабление власти ХАМАС в секторе Газа поставили иранское правительство в стратегически слабое положение», — подчеркнул глава ЦРУ.

По его словам, нынешняя ситуация в Иране может позволить Тегерану начать переговоры по своей ядерной программе.