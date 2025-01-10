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Мародеры грабят роскошные дома после пожара в Лос-Анджелесе

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12:28 1473

Сотни воров грабят роскошные дома, оставленные без присмотра во время пожаров в штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса арестовала предполагаемого виновника пожара «Кеннет» в окрестностях города. Пожары в Южной Калифорнии уже уничтожили более 10 тысяч строений, число погибших выросло до 10 человек.

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