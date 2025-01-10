Мародеры грабят роскошные дома после пожара в Лос-Анджелесе
12:28 1473
Сотни воров грабят роскошные дома, оставленные без присмотра во время пожаров в штате Калифорния.
January 11, 2025
Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса арестовала предполагаемого виновника пожара «Кеннет» в окрестностях города. Пожары в Южной Калифорнии уже уничтожили более 10 тысяч строений, число погибших выросло до 10 человек.
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