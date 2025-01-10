Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин находится в затруднительном положении после введения масштабных санкций против российской нефти.

Накануне США и Великобритания объявили о масштабных санкциях против российского энергетического сектора, в частности под ограничения попали компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

«Путин сейчас находится в трудном положении, и я думаю, что очень важно, чтобы у него не было никакой передышки, чтобы продолжать делать те ужасные вещи, которые он продолжает делать», – сказал Байден.

Он отметил, что у Украины есть реальный шанс одержать победу, если она продолжит получать поддержку Запада.