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Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»

13:02 1354

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин находится в затруднительном положении после введения масштабных санкций против российской нефти.

Накануне США и Великобритания объявили о масштабных санкциях против российского энергетического сектора, в частности под ограничения попали компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

«Путин сейчас находится в трудном положении, и я думаю, что очень важно, чтобы у него не было никакой передышки, чтобы продолжать делать те ужасные вещи, которые он продолжает делать», – сказал Байден.

Он отметил, что у Украины есть реальный шанс одержать победу, если она продолжит получать поддержку Запада.

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