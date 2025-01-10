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Российская нефтебаза полыхает уже четвертые сутки

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13:07 853

Нефтебаза в российском Энгельсе после удара БПЛА горит уже четвертые сутки. Местные чиновники утверждают, что площадь пожара уменьшилась на 80%, но выгорание топлива продолжается. База нефтепродуктов в Энгельсе загорелась после атаки дронов в ночь на 8 января.

Генштаб ВСУ 8 января заявил, что Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в Энгельсе Саратовской области. Нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация России.

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