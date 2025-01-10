Дома жителей Зыха разваливаются на глазах

После непрекращающихся дождей в поселке Зых, расположенном в Сураханском районе Баку, вновь активизировалась зона оползня. В частных домах углубились трещины, несколько строений оказались в аварийном состоянии, на улице Ханлар обвалившийся грунт повредил канализационную линию, из-за чего движение по дороге оказалось заблокированным. В результате обвала на дороге, по словам местных жителей, образовалась разница в уровне высотой несколько метров. Чтобы создать проход, строительный мусор от снесенных домов сваливали прямо на дорогу. А когда хлынули дожди, мусор смешался с канализационными стоками, и теперь местность напоминает сплошную свалку. Трудно поверить, что эта разрушенная улица, похожая на зону боевых действий, расположена всего в 25-30 минутах езды от центра Баку.

Один из находящихся в аварийном состоянии домов буквально развалился на части. Такое впечатление, что изначально комнаты этого дома строились отдельно, а затем были наспех соединены. Соседи рассказывают, что владелец купил его через посредника пару лет назад, но спокойно прожить в нем не смог даже год. «Сейчас хозяева в доме не живут, но приходят каждый день», - рассказал один из жителей. После чего, указав на дом напротив, добавил, что и его жилье находится в аварийном состоянии. «Все необходимые документы и заключения соответствующих государственных органов уже готовы, так что, в ближайшие дни перееду с семьей на съемное жилье», - сообщил он.

Перейти на другую сторону дороги оказалось просто невозможно. Житель, наблюдавший за моими попытками, сказал, что после обвала дороги расстояние увеличилось. В результате, чтобы попасть к себе домой, люди вынуждены обходить дорогу через соседнюю улицу. Один из местных жителей, Мехти Мамедли, сообщил, что его дом не находится в аварийном состоянии, однако прорыв канализационной линии и блокировка дороги значительно осложнили передвижение. Несмотря на многомесячные обращения, канализационную линию до сих пор не восстановили. Во время дождей сточные воды, смешиваясь с ливнями, текут прямо в поселок. Проблемы, начавшиеся с активизации оползней в Зыхе и приведением частных домов в аварийное состояние, продолжаются много лет. Жители сотен домов были эвакуированы, многие семьи годами живут на съемных квартирах. Некоторым были выделены земельные участки в близлежащих поселках, а также денежные компенсации на строительство. И, тем не менее, предприимчивые посредники продолжают строить и продавать дома в зоне оползней. Понимают ли это покупатели? Конечно, понимают! Но из-за дешевизны жилья и от безысходности вынуждены рисковать, осознавая возможные опасности в зоне оползня.

Во дворах «пятиэтажек» и вдоль дорог поселка больше не осталось свободных участков. Дороги, ведущие из Гюнешли в Зых и обратно, стали непроходимыми, а некоторые районы - недоступными для проезда автомобилей. Но к сожалению, до сих пор ни один посредник, продававший дома в зоне оползней, и ни один чиновник, дававший на это разрешение, не был наказан. В исполнительной власти Сураханского района журналистам haqqin.az сообщили, что на основании заключений и актов Министерства по чрезвычайным ситуациям, жители аварийных частных домов в зоне оползня в Зыхе, а также жильцы седьмого и восьмого подъездов дома №39, первого, второго, третьего, четвертого и пятого подъездов дома №41, а также шестого подъезда дома №43 были временно переселены на съемное жилье. Всего было переселено 283 семьи.

Позднее еще двадцать две семьи предоставили соответствующие заключения МЧС о плачевном состоянии их домов. Исполнительная власть обратилась в соответствующие структуры для выделения средств на аренду жилья для этих семей. После утверждения решения они также будут переселены. В дальнейшем все жители, переселенные на съемное жилье, будут размещены в новых жилых домах, строящихся в Зыхе. В Объединенной службе водоснабжения крупных городов нам подтвердили то, что уже давно известно всем - рельеф данной местности предрасположен к оползням. В результате смещений грунта канализационная сеть населенного пункта неоднократно выходила из строя. Каждый раз, когда поступала информация о проблеме, аварийная бригада управления водоканала проводила ремонтные работы и восстанавливала функционирование линии. На данный момент проведен осмотр поврежденной трубы, которая будет заменена на новую, после чего начнутся ремонтные работы. Большая часть населения зоны оползня уже переселена. Остальным жителям предоставлены уведомления о текущей ситуации.