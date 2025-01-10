Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в «ближайшие недели» посетить Украину, чтобы обсудить возможность размещения международных миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, визит Стармера состоится на фоне подготовки Европы к возвращению Дональда Трампа на пост президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии упоминал о запланированном визите британского премьер-министра, однако точные сроки поездки не уточнялись. Bloomberg отмечает, что это станет первым визитом Стармера в Украину с момента его назначения на пост главы правительства.

Накануне Стармер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в своей загородной резиденции в Чекерсе. Согласно заявлению офиса премьер-министра, стороны подтвердили непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули необходимость обеспечения сильной позиции Киева в 2025 году. Источники Bloomberg сообщают, что лидеры также обсудили возможность развертывания совместных миротворческих сил в Украине. Эта инициатива будет зависеть от достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой, однако Владимир Путин пока не проявляет готовности к переговорам, отмечает агентство.

В ходе 25-го заседания Контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии Владимир Зеленский заявил, что размещение иностранных миротворческих сил в Украине могло бы стать одним из лучших инструментов для принуждения России к миру. «Давайте будем практичными, чтобы сделать это возможным. Мы услышали сигналы из Великобритании, которые подтверждают поддержку этой инициативы», — подчеркнул Зеленский. Он также напомнил о предложении Франции по развертыванию войск партнеров в Украине, отметив, что такая мера ускорит достижение мира.