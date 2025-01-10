USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Наступление Украины оказалось неудачным

The Washington Post
14:57 1160

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не добились серьезных успехов после начала нового наступления в Курской области в начале января 2025 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

В материале отмечается, что украинские солдаты в попытке прорвать российскую оборону столкнулись с массированным отпором и не смогли значительно продвинуться вглубь Курской области. «Россия неуклонно продвигается вдоль левого фланга и берет пленных», — резюмирует главный корреспондент WP в Украине Шивон О’Грейди.

Автор статьи утверждает, что в настоящее время преимущество находится на стороне российских военных. Перевеса удалось добиться в том числе благодаря переброске значительных сил в эпицентры боевых столкновений в Курской области. «Украина постепенно теряет территории на фоне стремления России вернуть их», — заключает О’Грейди.

По мнению аналитика Центра военно-морского анализа в Вирджинии Майкла Кофмана, удерживание украинскими солдатами захваченных территорий в Курской области все больше приобретает символический характер. «У Украины есть явный стимул удерживать Курск как можно дольше и попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть возможности для наступления в этой войне», — пояснил эксперт.

Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 1015
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
14:14 2605
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
03:48 7898
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства котел под названием Ближний Восток; все еще актуально
03:21 9503
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
13:02 2759
В России таджика променяли на индуса
В России таджика променяли на индуса наша корреспонденция
11:15 4900
Глава ЦРУ о слабости Ирана
Глава ЦРУ о слабости Ирана
12:25 2470
Армения готовится к роспуску Минской группы
Армения готовится к роспуску Минской группы
12:09 3328
Белый дом о новых санкциях против России
Белый дом о новых санкциях против России
11:36 1891
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир главная тема
04:27 9815
Байден перед своим уходом жестко бьет по России
Байден перед своим уходом жестко бьет по России все еще актуально
10 января 2025, 21:35 12726

ЭТО ВАЖНО

Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 1015
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
14:14 2605
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
03:48 7898
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства котел под названием Ближний Восток; все еще актуально
03:21 9503
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
13:02 2759
В России таджика променяли на индуса
В России таджика променяли на индуса наша корреспонденция
11:15 4900
Глава ЦРУ о слабости Ирана
Глава ЦРУ о слабости Ирана
12:25 2470
Армения готовится к роспуску Минской группы
Армения готовится к роспуску Минской группы
12:09 3328
Белый дом о новых санкциях против России
Белый дом о новых санкциях против России
11:36 1891
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир
«Сонный Джо» внезапно проснулся… и снова разбудил мир главная тема
04:27 9815
Байден перед своим уходом жестко бьет по России
Байден перед своим уходом жестко бьет по России все еще актуально
10 января 2025, 21:35 12726
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться