Черные ящики разбившегося самолета отказали за минуты до авиакатастрофы

Самописцы полетных данных и речевые бортовые самописцы кабины пилотов самолета компании Jeju Air, разбившегося 29 декабря, прекратили запись примерно за четыре минуты до того, как лайнер врезался в бетонную конструкцию в южнокорейском аэропорту Муан, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Южной Кореи.

Власти, расследующие катастрофу, в которой погибли 179 человек, ставшую самой страшной на территории Южной Кореи, планируют проанализировать, что послужило причиной прекращения записи в черных ящиках, говорится в заявлении министерства.

По данным министерства, речевой бортовой самописец был первоначально проанализирован в Южной Корее и, когда было обнаружено, что данные отсутствуют, отправлен в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США.

Поврежденный бортовой самописец был доставлен в Соединенные Штаты для анализа в сотрудничестве с американским регулятором безопасности полетов, сообщили в министерстве. Самолет Jeju Air 7C2216, вылетевший из столицы Таиланда Бангкока в Муан на юго-западе Южной Кореи, совершил посадку на брюхо, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы регионального аэропорта и загорелся после столкновения с насыпью.

Пилоты сообщили авиадиспетчерской службе, что самолет столкнулся с птицами, и объявили аварийную ситуацию примерно за четыре минуты до того, как он врезался в насыпь и загорелся. Двое раненых членов экипажа, находившихся в хвостовой части, были спасены. За две минуты до экстренного вызова службы управления воздушным движением предупредили об «активности птиц». Объявив чрезвычайную ситуацию, пилоты отказались от попытки посадки и начали уход на второй круг.

Но вместо того, чтобы совершить полный разворот, самолет Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании совершил резкий разворот и заехал на единственную взлетно-посадочную полосу аэропорта с противоположного конца, совершив аварийную посадку без выпуска шасси.

Сим Джай-Дон, бывший специалист по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта, сказал, что обнаружение недостающих данных за решающие последние минуты было неожиданным и наводит на мысль, что, возможно, было отключено все питание, включая резервное, что случается редко. Министерство транспорта заявило, что в ходе расследования будут использованы другие имеющиеся данные, что обеспечит прозрачность расследования и доведение информации до семей жертв.