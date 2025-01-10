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Асад несколько дней пытался дозвониться до Путина

Арабские СМИ
15:44 248

Россия не ответила на просьбы свергнутого президента Сирии Башара Асада использовать базу Хмеймим для переброски военной помощи Ирана сирийской армии после падения Алеппо, Асад не мог связаться с президентом Владимиром Путиным в течение нескольких дней перед своим побегом, заявил бывший глава пресс-службы Асада Камель Сакр в интервью подкасту Mazej телеканала Al Arabiya.

По словам Сакра, бывший сирийский президент почувствовал себя «изолированным и одиноким», когда несколько раз пытался связаться с российским коллегой. Его попытки продолжались со среды, 4 декабря, по четверг, 5 декабря. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, режим Асада пал, а он бежал из страны в Россию, где получил убежище.

После того как его попытки связаться с Путиным не удались, Асад позвонил спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву и попросил его о контактах с главой государства, утверждает Сакр. Лаврентьев ответил ему, что президент сейчас находится с визитом в Беларуси и не может позвонить, утверждает он. Путин посещал республику 6 декабря с рабочим визитом.

Экс-представитель Асада рассказал, что тот хотел выступить с речью по телевидению в четверг, 5 декабря. Он подготовил речь «примерно из 400 слов» и «очень нервничал». Однако сначала экс-президент перенес выступление на пятницу, а потом — на субботу. В последние часы перед отъездом из Сирии он вовсе решил его отменить.

По словам Сакра, после полуночи 8 декабря Асад принял в президентском дворце российского военного атташе, который помог ему уехать из страны. Сначала его доставили в аэропорт Дамаска, затем в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а оттуда — уже в Россию.

В аэропорту Хмеймим он провел несколько часов, пока не был взят под охрану перевозивший его самолет.

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