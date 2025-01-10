Асад несколько дней пытался дозвониться до Путина

Россия не ответила на просьбы свергнутого президента Сирии Башара Асада использовать базу Хмеймим для переброски военной помощи Ирана сирийской армии после падения Алеппо, Асад не мог связаться с президентом Владимиром Путиным в течение нескольких дней перед своим побегом, заявил бывший глава пресс-службы Асада Камель Сакр в интервью подкасту Mazej телеканала Al Arabiya.

По словам Сакра, бывший сирийский президент почувствовал себя «изолированным и одиноким», когда несколько раз пытался связаться с российским коллегой. Его попытки продолжались со среды, 4 декабря, по четверг, 5 декабря. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, режим Асада пал, а он бежал из страны в Россию, где получил убежище.

После того как его попытки связаться с Путиным не удались, Асад позвонил спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву и попросил его о контактах с главой государства, утверждает Сакр. Лаврентьев ответил ему, что президент сейчас находится с визитом в Беларуси и не может позвонить, утверждает он. Путин посещал республику 6 декабря с рабочим визитом.

Экс-представитель Асада рассказал, что тот хотел выступить с речью по телевидению в четверг, 5 декабря. Он подготовил речь «примерно из 400 слов» и «очень нервничал». Однако сначала экс-президент перенес выступление на пятницу, а потом — на субботу. В последние часы перед отъездом из Сирии он вовсе решил его отменить.

По словам Сакра, после полуночи 8 декабря Асад принял в президентском дворце российского военного атташе, который помог ему уехать из страны. Сначала его доставили в аэропорт Дамаска, затем в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а оттуда — уже в Россию.

В аэропорту Хмеймим он провел несколько часов, пока не был взят под охрану перевозивший его самолет.