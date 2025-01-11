В США задержан «вагнеровец» из Казахстана

Гражданин Казахстана, задержанный при попытке незаконного пересечения вброд реки Рио-Гранде на границе Соединенных Штатов и Мексики, признался в сотрудничестве с печально известной российской ЧВК «Вагнер». Тимура Пралиева поместили в американскую тюрьму всего через несколько недель после того, как его, по-видимому, чествовали в России как ветерана боевых действий в Украине.

За несколько недель до этого Пралиеву вручили в России удостоверение ветерана боевых действий. Документ ему выдала созданная президентом России Владимиром Путиным организация «Защитники Отечества».

31-летнего мужчину задержали 4 января сотрудники Пограничной службы США недалеко от города Рома в штате Техас на границе Мексики. Он пересек реку Рио-Гранде и сообщил пограничникам, что является гражданином Казахстана, говорится в материалах федерального суда США.

На судебном заседании 7 января в Мак-Аллене, штат Техас, федеральный прокурор заявил, что у Пралиева при себе было два паспорта — казахстанский и российский. У него были наличные деньги и беспилотник, который был упакован в рюкзак, сообщил местный телеканал. Казахстанское законодательство запрещает двойное гражданство.

Пралиев признался в США, что воевал в составе российской ЧВК «Вагнер».

США признают ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.