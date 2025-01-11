USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Пленных северокорейцев привезли в Киев и допрашивают

добавлено видео
16:10 2141

Украинские бойцы взяли в плен двух военных КНДР в Курской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», - рассказал Зеленский.

Как отметил украинский лидер, «эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины».

«Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек. Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь», - констатировал Зеленский.

Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
17:29 318
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
16:42 1505
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
16:07 1351
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 1881
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
14:14 4476
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
03:48 8755
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства котел под названием Ближний Восток; все еще актуально
03:21 10106
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
13:02 3658
В России таджика променяли на индуса
В России таджика променяли на индуса наша корреспонденция
11:15 5856
Глава ЦРУ о слабости Ирана
Глава ЦРУ о слабости Ирана
12:25 3061
Армения готовится к роспуску Минской группы
Армения готовится к роспуску Минской группы
12:09 4120

ЭТО ВАЖНО

Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты
17:29 318
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
16:42 1505
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
В США задержан «вагнеровец» из Казахстана
16:07 1351
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
Премьер Британии посетит Украину по поводу отправки войск
14:44 1881
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
Еврокомиссия о вступлении Армении в ЕС
14:14 4476
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример
Революция в образовании: Казахстан всем нам пример что там у соседей
03:48 8755
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства
Как Эрдоган сорвал планы Израиля в Сирии. Чрезвычайное заседание правительства котел под названием Ближний Восток; все еще актуально
03:21 10106
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
Байден: «Россия в затруднении. Украина может победить»
13:02 3658
В России таджика променяли на индуса
В России таджика променяли на индуса наша корреспонденция
11:15 5856
Глава ЦРУ о слабости Ирана
Глава ЦРУ о слабости Ирана
12:25 3061
Армения готовится к роспуску Минской группы
Армения готовится к роспуску Минской группы
12:09 4120
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться