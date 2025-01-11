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Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России

16:42 1510

Вся Балтия «должна принадлежать России, если следовать логике президента Литвы Гитанаса Науседы». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев.

Ранее Науседа заявил, что Калининград - это исторически литовский город, который должен носить название Караляучюс, и обвинил Россию в переписывании истории.

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции», - сказал Журавлев.

Парламентарий напомнил, что нынешняя столица Литвы Вильнюс ранее называлась Вильно и с 1795 года она была центром Виленской губернии Российской империи.

«В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — сказал он.

Журавлев добавил, что армия Литвы — «одна из слабейших в мире, поэтому Вильнюс «не протянет и суток в случае военного противостояния с Россией». Также страну ждет «печальная участь, если за нее вступятся все страны НАТО», добавил он.

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