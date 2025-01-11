Российский депутат заявил, что Балтия должна войти в состав России
Вся Балтия «должна принадлежать России, если следовать логике президента Литвы Гитанаса Науседы». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев.
Ранее Науседа заявил, что Калининград - это исторически литовский город, который должен носить название Караляучюс, и обвинил Россию в переписывании истории.
«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции», - сказал Журавлев.
Парламентарий напомнил, что нынешняя столица Литвы Вильнюс ранее называлась Вильно и с 1795 года она была центром Виленской губернии Российской империи.
«В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — сказал он.
Журавлев добавил, что армия Литвы — «одна из слабейших в мире, поэтому Вильнюс «не протянет и суток в случае военного противостояния с Россией». Также страну ждет «печальная участь, если за нее вступятся все страны НАТО», добавил он.