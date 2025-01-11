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Цукерберг встретился с Трампом и переделал туалеты

17:29 325

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает портал Semafor.

«Генеральный директор Meta Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в пятницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали этой встречи не раскрываются.

До этого Цукерберг в разговоре с журналистом Джо Роганом заявил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19. 7 января Цукерберг сообщил, что корпорация ранее пыталась отвечать на требования властей и СМИ, которые хотели «все больше цензуры» в американском интернет-пространстве.

Также стало известно, что Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» и трансгендеров из мужских туалетов в офисах Meta, что уже вызвало волнения среди сотрудников компании, пишет The New York Times. В компании также удалили соответствующие «темы», которые позволяли менять цвет и фон в приложении для общения Messenger.

«Внутри Meta реакция резко разделилась. Некоторые сотрудники приветствовали эти шаги, в то время как другие были шокированы и открыто критиковали изменения на внутренних форумах компании. Несколько сотрудников написали, что им стыдно работать в Meta», — пишет The New York Times. Авторы статьи пишут, что «часть сотрудников были в ярости» из-за того, что руководство компании пыталось скрыть изменения в политике «ненавистнического поведения» до ее объявления.

Во внутреннем чате Мета, где собираются сотрудники, поддерживающие проблемы ЛГБТ, по крайней мере один человек объявил о своей отставке. Другие в частном порядке писали друг другу, что планируют искать работу в другом месте. Директор по маркетингу Meta Алекс Шульц в ответ написал сообщение в этой группе в защиту Цукерберга. Он сказал, что такие темы, как вопросы трансгендеров, стали политизированными.

Напомним, на этой неделе Meta ослабила цензуру в своих соцсетях, закрыв программы фактчекинга и позволив критиковать ЛГБТ, а также мигрантов. The New York Times называют изменения «переделкой Meta для эпохи Трампа». Авторы считают новшества последствиями негласного визита Цукерберга к Трампу, о котором сообщалось ранее.

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