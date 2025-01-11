Новые власти Сирии спасли шиитскую мечеть от ИГИЛ
18:26 788
Новое сирийское правительство объявило в субботу, что оно предотвратило нападение группировки «Исламское государство» (ИГ) на шиитскую мечеть ас-Сайида Зейнаб на юге сирийской столицы Дамаска, передает Middle East Eye.
Источник в сирийской разведке, цитируемый официальным информационным агентством САНА, сообщил, что силам безопасности «удалось предотвратить попытку ИГ осуществить взрыв бомбы внутри мавзолея Сайиды Зейнаб».
Источник добавил, что несколько человек были арестованы.
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