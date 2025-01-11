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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Новые власти Сирии спасли шиитскую мечеть от ИГИЛ

18:26 788

Новое сирийское правительство объявило в субботу, что оно предотвратило нападение группировки «Исламское государство» (ИГ) на шиитскую мечеть ас-Сайида Зейнаб на юге сирийской столицы Дамаска, передает Middle East Eye.

Источник в сирийской разведке, цитируемый официальным информационным агентством САНА, сообщил, что силам безопасности «удалось предотвратить попытку ИГ осуществить взрыв бомбы внутри мавзолея Сайиды Зейнаб».

Источник добавил, что несколько человек были арестованы.

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