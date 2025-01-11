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Шольц включается в гонку

18:40 468

Олаф Шольц утвержден кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Голосование простым поднятием руки прошло на съезде этой политической силы в Берлине.

Отмечается, что лишь немногие делегаты отказали в поддержке действующему главе правительства.

Напомним, что в 2021 году кандидата выбирали тайным голосованием. Сейчас руководство партии решило отказаться от него, а прибегнуть лишь к так называемой аккламации, то есть к упрощенной процедуре одобрения кандидатуры, в связи с тем, что Шольц выступает на этот раз уже как действующий канцлер, а не простой претендент на должность.

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