Шольц включается в гонку

Олаф Шольц утвержден кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Голосование простым поднятием руки прошло на съезде этой политической силы в Берлине.

Отмечается, что лишь немногие делегаты отказали в поддержке действующему главе правительства.

Напомним, что в 2021 году кандидата выбирали тайным голосованием. Сейчас руководство партии решило отказаться от него, а прибегнуть лишь к так называемой аккламации, то есть к упрощенной процедуре одобрения кандидатуры, в связи с тем, что Шольц выступает на этот раз уже как действующий канцлер, а не простой претендент на должность.